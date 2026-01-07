Cộng hòa Cyprus ưu tiên thúc đẩy hòa bình trên cương vị Chủ tịch EU

Ngày 7/1, Cộng hòa Cyprus đã chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU).

Đảo quốc vùng Địa Trung Hải này đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng một chương trình nghị sự ngoại giao dày đặc, nhấn mạnh vai trò "cầu nối" giữa châu Âu và Trung Đông.

Mở đầu nhiệm kỳ kéo dài 6 tháng, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides đã tiếp đón các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tại buổi lễ đánh dấu sự kiện này ở thủ đô Nicosia, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Trung Đông, tiêu biểu là Tổng thống Liban Joseph Aoun, đã minh chứng cho tham vọng của Cyprus trong việc kết nối các khu vực này.

Trong cuộc hội đàm tại Dinh Tổng thống, Tổng thống Cyprus Christodoulides và Tổng thống Ukraine đã thảo luận về các cam kết an ninh từ Mỹ và các đồng minh phương Tây nhằm bảo vệ Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Christodoulides khẳng định Ukraine sẽ là ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Cyprus.

Trước đó, Đan Mạch đảm nhiệm vị trí Chủ tịch EU từ 1/7/2025 đến cuối 2025, tập trung vào an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine./.

