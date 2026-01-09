Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Italy mở điều tra hình sự

Các công tố viên Italy đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở Thụy Sĩ vào đêm Giao thừa, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 6 công dân Italy.

Hãng thông tấn ANSA của Italy ngày 8/1 đưa tin Văn phòng Công tố Rome - cơ quan phụ trách các vụ việc liên quan đến công dân Italy ở nước ngoài - đã khởi động cuộc điều tra về tội ngộ sát, theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Italy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Le Constellation, nằm trong khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ, khiến 40 người thiệt mạng, phần lớn là thanh thiếu niên và 116 người bị thương.

Các công tố viên Thụy Sĩ nhận định đám cháy có thể bắt nguồn từ những chai champagne gắn pháo sáng bén lửa trần quán bar, nơi được phủ bằng lớp xốp cách nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn lan nhanh.

Nhà chức trách cũng cho biết cơ sở này đã không được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt 6 năm qua, làm dấy lên nhiều lo ngại về trách nhiệm quản lý và giám sát an toàn.

Vụ cháy được coi là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây tại Thụy Sĩ. Chính phủ Thụy Sĩ đã tuyên bố quốc tang 5 ngày, với lễ tưởng niệm các nạn nhân dự kiến diễn ra trong ngày 9/1.

Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân cũng đã được tổ chức tại các địa phương của Thụy Sĩ, như tuần hành yên lặng, cầu nguyện tại nhà thờ... Thụy Sĩ cũng nhận được những lời chia buồn sâu sắc đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới./.

