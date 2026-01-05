Thụy Sĩ hoàn tất nhận diện nạn nhân vụ cháy quán bar

Ngày 4/1, lực lượng cảnh sát bang Valais ( Thụy Sĩ) cho biết đã xác minh được danh tính của toàn bộ 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/1 theo giờ Thụy Sĩ tại quán bar Le Constellation ở thị trấn Crans-Montana, trong đó hơn một nửa số nạn nhân là thanh thiếu niên.

26 trong tổng số 40 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn là thanh thiếu niên. Xét theo quốc tịch, có 21 nạn nhân là công dân Thụy Sĩ, 7 nạn nhân là công dân Pháp và 6 nạn nhân là công dân Italy. Các nạn nhân khác đến từ Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Bỉ, cùng một nạn nhân mang hai quốc tịch Thụy Sĩ-Pháp và một bé gái 15 tuổi mang ba quốc tịch Pháp, Israel và Anh.

Vụ hỏa hoạn cũng làm 119 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị bỏng nặng.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết 35 bệnh nhân đã được chuyển từ các bệnh viện trong nước sang điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa tại Bỉ, Pháp, Đức và Italy.

Vụ cháy được coi là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây tại Thụy Sĩ. Chính phủ Thụy Sĩ đã tuyên bố quốc tang 5 ngày, với lễ tưởng niệm các nạn nhân sẽ diễn ra ngày 9/1 tới.

Nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân cũng đã được tổ chức tại các địa phương của Thụy Sĩ, như tuần hành yên lặng, cầu nguyện tại nhà thờ...

Thụy Sĩ cũng nhận được những lời chia buồn sâu sắc đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Giáo hoàng Leo XIV.

Trong một thông điệp chia sẻ đầy xúc động, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự cảm thông, quan tâm sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân, đồng thời mong muốn tiếp thêm nghị lực cho tất cả những ai đang gánh chịu khổ đau có thể vững tâm bước tiếp./.

