Bàn giao những căn nhà Quang Trung đầu tiên cho người dân vùng rốn lũ

Sáng 5/1, tại phường Hàm Thắng, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáng, hộ dân bị thiệt hại nặng, nhà ở bị đổ sập hoàn toàn do thiên tai.

Đây là một trong những căn nhà đầu tiên được bàn giao trong tổng số 27 căn nhà do Công an tỉnh chủ trì khởi công trong Chiến dịch Quang Trung, triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2026 tại vùng rốn lũ Hàm Thắng.

Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 17/12/2025. Sau thời gian ngắn thi công với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, đến nay công trình đã hoàn thành và chính thức được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng trước ngày 15/1/2026, vượt 10 ngày so với tiến độ đề ra.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và đặc điểm thời tiết của địa phương.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tá Phạm Văn Toán, Giám thị Trại Tạm giam số 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết Lâm Đồng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Những đợt mưa lớn bất thường đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, khiến nhiều gia đình mất nhà cửa, đời sống bị đảo lộn. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị được thể hiện rõ nét.

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, triển khai Chiến dịch Quang Trung với quyết tâm cao, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung huy động lực lượng để hoàn thành vượt tiến độ các căn nhà trên địa bàn, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 15/1.

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáng ở phường Hàm Thắng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Đón nhận ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Sáng, trú tại khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và lực lượng Công an.

“Đây không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là điểm tựa tinh thần để gia đình vươn lên, sớm ổn định cuộc sống sau những thiệt hại nặng nề trong 2 trận lũ lụt vừa qua. Gia đình sẽ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương,” bà Sáng chia sẻ.

Trong chiều 5/1, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao thêm một căn nhà cho hộ ông Dương Thanh Vân, khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng.

Phường Hàm Thắng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là trong đợt mưa lũ đầu tháng 12. Có 18/19 khu phố trên địa bàn bị ngập lụt, ngập diện rộng; hơn 4.000 hộ dân phải di dời; 6 căn nhà bị đổ, sập hoàn toàn. Gần 70ha nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại trong dân khoảng 200 tỷ đồng.

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung, đến nay, phường Hàm Thắng đã cơ bản hoàn thành xây dựng 6 căn nhà và bàn giao cho người dân sử dụng. Ngoài ra, phường đã vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ thêm đồ dùng, vật dụng để người dân ổn định cuộc sống, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của địa phương, của các lực lượng, đơn vị đối với người dân./.

