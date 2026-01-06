Tàu Cảnh sát biển 9003 sẵn sàng làm nhiệm vụ tại vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc

Ngày 6/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tàu Cảnh sát biển 9003, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước giờ tàu nhổ neo, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp xuống Tàu kiểm tra công tác chuẩn bị và gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sỹ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trên tàu; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tàu quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ toàn tàu, mong muốn tập thể tàu Cảnh sát biển 9003 phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, giữ bình yên trên biển trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dịp toàn dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đón Xuân, vui Tết an toàn, phấn khởi trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đơn vị triển khai nghiêm túc, giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tàu thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện; bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 thể hiện quyết tâm cao, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám biển, bám nhiệm vụ với ý chí sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự bình yên, ổn định trên vùng biển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

