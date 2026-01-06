Chính trị

Tàu Cảnh sát biển 9003 sẵn sàng làm nhiệm vụ tại vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc

Cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 thể hiện quyết tâm cao, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc dịp Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Tết Nguyên đán.

Lê Huy Hải-Bá Hưng
Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 9003. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 9003. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tàu Cảnh sát biển 9003, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước giờ tàu nhổ neo, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 do Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn đã trực tiếp xuống Tàu kiểm tra công tác chuẩn bị và gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sỹ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trên tàu; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tàu quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Bá Việt gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ toàn tàu, mong muốn tập thể tàu Cảnh sát biển 9003 phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, giữ bình yên trên biển trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dịp toàn dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển đảo; đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đón Xuân, vui Tết an toàn, phấn khởi trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đơn vị triển khai nghiêm túc, giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tàu thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện; bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9003 thể hiện quyết tâm cao, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám biển, bám nhiệm vụ với ý chí sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự bình yên, ổn định trên vùng biển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tàu Cảnh sát biển 9003 #biển đảo Tây Nam #Chủ quyền biển đảo An Giang
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Biển đảo Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.