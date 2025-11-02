Vùng cảnh sát biển 4 bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị VMS

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng chức năng của Vùng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể là khoảng 4 giờ rạng ngày 2/11/2025, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng An Giang kiểm tra tàu cá số hiệu KG-31397-TS (tàu có chiều dài dưới 15 m) do ông Lưu Thanh Phong (sinh năm 1970, thường trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, trên tàu đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá số hiệu KG-92827-TS.

Tiếp đó, lúc 4 giờ 20 phút cùng ngày, kiểm tra tàu cá không có số hiệu (tàu có chiều dài dưới 15m), trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Bùi Văn Bính (sinh năm 1972, thường trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu này cũng đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị VMS của tàu cá số hiệu KG-93231-TS.

Việc tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS nhằm ngụy tạo vị trí hoạt động của tàu cá khác trên biển, đánh lừa hệ thống giám sát, tránh bị phát hiện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất là vi phạm khai thác đánh bắt trái phép ở vùng biển ngoài nước.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong tang vật, dẫn giải 2 tàu vi phạm về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Xử lý nghiêm các vi phạm về thiết bị VMS trên vùng biển Tây Nam Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, từ tháng 4/2024 đến nay, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt 338 vụ/391 lượt tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền xử phạt gần 6 tỷ đồng.