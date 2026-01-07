Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng 449,37 ha/835 trường hợp với 829 hộ dân.
Chiều 7/1/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo.
Chiều 7/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và một số cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần XIV của Đảng.
Những ngày này, khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí trang trọng và niềm hân hoan.
Sáng 7/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với hai đồng chí Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.
Sáng 7/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh, du lịch đã tạo tiềm lực mới để xã Cái Chiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”
Ngày 7/1/1979, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Pênh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot.
Sáng 7/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung.
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo.
Dự án liên quan 59 chủ sử dụng đất. Đến nay, phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3.
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada.
Chiều 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính.
Sau gần 1 tháng các phường quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Sáng 6/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Sáng 5/1 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Sáng 5/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Yevtushenkov - Nhà sáng lập Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema, công ty đầu tư tư nhân đa ngành hàng đầu tại Liên bang Nga.
Ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), nghệ thuật chế tác tranh da cá hồ Tra Can đã được lưu truyền hàng nghìn năm, thể hiện tinh hoa văn hóa đánh bắt thủy sản độc đáo.
Sáng 5/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/1, cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm của quân đội nước này hôm 4/1.
Từ sớm, người dân đã tất bật bắt nhịp công việc, sẵn sàng triển khai kế hoạch mới như đi làm, đi chợ, học sinh-sinh viên đến trường..., các tuyến đường đông đúc hơn sau những ngày nghỉ lễ.
Gốm sứ (ceramic) là một trong những biểu tượng lâu đời của văn hóa Bắc Phi, đặc biệt tại Algeria - nơi nghề gốm có lịch sử hàng nghìn năm, gắn liền với đời sống sinh hoạt, nghi lễ và bản sắc văn hóa.
Các tuyến đường huyết mạch tại Thủ đô vốn hằng ngày chịu áp lực giao thông lớn như Vành đai 3, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long,... bất ngờ lưu thông dễ dàng trong sáng đầu tuần.
Bánh hỏi Phú Long (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) là biểu tượng ẩm thực, mang giá trị văn hóa gắn liền với nhịp sống mộc mạc và tình cảm con người nơi đây.
Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, từ trưa và chiều 4/1/2026, người dân tấp nập quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch là ngày cao điểm hành khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách.
Người dân bắt đầu quay trở lại Thủ đô trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, ghi nhận tại các bến xe vắng vẻ, mật độ giao thông không quá đông đúc.
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.
Vụ lúa Thu Đông 2025 tại thành phố Cần Thơ, nhiều nơi nông dân không sản xuất lúa mà tận dụng nước lũ nuôi cá ruộng, như cánh đồng các xã Vị Thủy, Vị Thanh 1, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên...
Từ đầu tháng 1/2026, các phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề-Hoàn Kiếm) được khôi phục sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa.