Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Chiều 7/1/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo.

ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-lan-thu-tu-ban-chi-dao-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-07.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-lan-thu-tu-ban-chi-dao-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-07-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-chu-tri-phien-hop-lan-thu-tu-ban-chi-dao-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-07-2.jpg
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
