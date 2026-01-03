Lâm Đồng: Tìm kiếm thuyền viên mất tích tại cửa biển La Gi

Đến sáng 3/1, Ủy ban Nhân dân phường La Gi (Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm thuyền viên mất tích tại cửa biển La Gi.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Phước Lộc, tối 2/1, khi tàu cá BTh 85945 Ts (công suất 220CV) do anh Võ Thành Dũng (sinh năm 1987, trú tại phường Bình Tân) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang vào cửa cảng La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm và dạt vào bờ kè Phước Hội.

Trên tàu lúc đó có 4 người. Khi tàu chìm, ba người đã nhảy ra khỏi tàu cá và bơi vào bờ an toàn, còn một thuyền viên là Trần Đức Thái (sinh năm 2010, trú tại phường La Gi) mất tích.

Trong đêm mùng 2 và rạng sáng 3/1, nhiều ngư dân và cán bộ của Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi đã cử lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân nhưng đến 9 giờ sáng nay (3/1) vẫn chưa tìm thấy.

Thời điểm hiện tại, khu vực biển La Gi vẫn đang có gió mạnh và sóng lớn. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, túc trực để theo dõi ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân./.

