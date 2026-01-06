Phú Thọ: Khởi tố bị can dựng rạp cưới chiếm lòng đường dẫn đến tai nạn chết người

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) ngày 5/1 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa, sinh năm 1977, trú tại xã Tề Lỗ để điều tra về tội “cản trở giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (sinh năm 1966, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4/1/2026 và đã thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Sáng 1/1/2026, mặc dù biết rõ việc dựng rạp trên tuyến đường liên thôn là đường giao thông công cộng nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn tổ chức lắp dựng rạp. Hành vi chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chiều 4/1/2026, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài, đến tối cùng ngày vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ rạp còn tồn tại trên phần đường lưu thông.

Khoảng 20 giờ cùng ngày (4/1), anh Đặng Việt Cường (sinh năm 1988, trú tại xã Bình Nguyên) điều khiển xe môtô lưu thông qua khu vực đã va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm lòng, lề đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

