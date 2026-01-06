Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trong vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa

Sáng 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa và nguyên cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa diễn ra tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô (phố Xã Đàn, Hà Nội).

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa); Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa); Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo," cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á); Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân.

Theo cáo trạng, từ năm 2015-2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất…

Trong quá trình thực hiện, các bị can đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.

Theo cáo trạng, đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có chức vụ, quyền hạn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc thu hồi đất, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án nên để Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng lợi dụng ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật chiếm đoạt tài sản của người khác./.

