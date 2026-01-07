Hà Nội: Phạt 6 tháng tù đối tượng gây rối ở sảnh thang máy chung cư

Ngày 7/1, Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, ở tại Chung cư Sky Central, số 176 phố Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Thành phải bồi thường cho bị hại hơn 50 triệu đồng.

Thành là đối tượng đã hành hung một người phụ nữ tại sảnh thang máy của khu Chung cư Sky Central hồi tháng 8 năm nay, gây sự chú ý và bất bình trong dư luận xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Nội, do có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận giữa chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1997, cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral với Đặng Chí Thành) và chị Ngô Thúy A (sinh năm 1995, vợ Thành) nên Thành tìm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 9/8/2025, Thành gặp chị T tại sảnh B1 Chung cư Sky Central nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị T không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy sảnh B1.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị T không xin lỗi nên Thành đã chạy theo dùng chân, tay đánh chị T. Sau đó, Thành tiếp tục chửi bới và đe dọa chị tại khu vực sảnh B1 (trước cửa thang máy) tòa nhà Chung cư Sky Central, nơi có đông dân cư qua lại, gây mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội.

Sau đó, hành vi thô bạo và gây rối của Thành lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Chí Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Thành khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên Thành muốn gặp chị T để nói chuyện. Việc Thành chửi bới và đe dọa chị T là do Thành bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của chị T.

Bị cáo bày tỏ sự ăn hối hận, gửi lời xin lỗi tới chị T và mong nhận được khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội và có cơ hội làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi bị cáo Thành chửi, đe dọa chị T, gây náo loạn nơi sảnh chung cư - nơi đông người qua lại - đã xâm hại trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nội quy, quy tắc, ứng xử, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử trong cuộc sống, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng, gây bức xúc trong dư luận.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật trên là có cơ sở, đúng pháp luật.

Tòa đánh giá hành vi vi phạm của bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo và răn đe và đấu tranh chống tội phạm.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đã cân nhắc, xem xét các tình tiết bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội đã chủ động tự nguyện sửa chữa, nộp tiền khắc phục hậu quả… và quyết định giảm cho bị cáo một phần hình phạt./.

