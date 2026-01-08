Bắt tạm giam Nguyễn Minh Công, quản trị viên nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân"

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngày 25/12/2025, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công tức “Công hàu” (sinh năm 1991, trú thôn 6, xã Phú Cát, Hà Nội), quản trị viên (admin) của nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân" và Vương Duy Hiển (sinh năm 1993, trú thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, nhóm mạng xã hội (fan page) “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Nhóm này thường xuyên đăng tải các video clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông-trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã… trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận với nội dung mang tính chất xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân.

Nguyễn Minh Công (quản trị viên) cùng Vương Duy Hiển và một số thành viên trong nhóm đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Sau đó, các đối tượng này cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; đặc biệt tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Thông qua việc này, các đối tượng tạo sức ép, xây dựng các mối quan hệ với một số cán bộ chức năng để phục vụ mục đích cá nhân như: cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè, hướng dẫn cách thức đối phó, né tránh việc xử lý vi phạm, hoặc can thiệp, xin xỏ khi người khác bị lực lượng Cảnh sát giao thông-trật tự phát hiện, xử lý. Hành vi trên gây mất uy tín và làm xấu hình ảnh của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn sử dụng những hình ảnh, video clip đã "cắt ghép", đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội rồi gây sức ép sẽ viết đơn tố cáo để các cán bộ liên quan phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ Hồ Thành Được chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi, thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm 10-50% tổng số tiền nợ thu hồi được.