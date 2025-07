Bắt nhóm đối tượng tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Bình cũ) nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động Campuchia gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Theo cơ quan Công an, từ ngày 26/2 đến ngày 3/3, Ban Chuyên án chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh; vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú. Đồng thời, phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trên phạm vi cả nước. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phá sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở Campuchia.

Từ ngày 6-7/4/, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng. Quá trình triệu tập, bắt giữ chỉ do lực lượng chức năng Campuchia thực hiện. Qua đó, triệu tập, bắt giữ 3 đối tượng được Công an tỉnh tiếp nhận, di lý về để đấu tranh, làm rõ.

Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của nạn nhân trên không gian mạng, từ đó sử dụng tài khoản zalo, facebook ảo với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với nạn nhân.

Khi tiếp cận được “mục tiêu,” các đối tượng tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... khiến nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay.

Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.” Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan./.

