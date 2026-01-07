Điều tra vụ cháy khiến hai người bị bỏng nặng tại Tây Ninh

Tối 6/1, trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến hai người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1/2026, lực lượng chức năng phường Long Hoa đã tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ cháy xảy ra tại căn nhà không số hẻm số 13, đường Trường Đông (khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

Qua xác minh ban đầu, nghi do mâu thuẫn tình cảm, ông N.M.N (sinh năm 1969, trú khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D (sinh năm 1974, trú tại khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, cả ông N và bà D đều bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

