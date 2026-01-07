Xã hội

Điều tra vụ cháy khiến hai người bị bỏng nặng tại Tây Ninh

Qua xác minh ban đầu, nghi do mâu thuẫn tình cảm, ông N.M.N đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D rồi châm lửa đốt, khiến 2 người bỏng nặng phải đi cấp cứu.

Minh Phú
Hiện trường nơi xảy ra vụ tưới xăng đốt nghi do mâu thuẫn tình cảm, tối 6/1/2025 tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường nơi xảy ra vụ tưới xăng đốt nghi do mâu thuẫn tình cảm, tối 6/1/2025 tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 6/1, trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến hai người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1/2026, lực lượng chức năng phường Long Hoa đã tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ cháy xảy ra tại căn nhà không số hẻm số 13, đường Trường Đông (khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

Qua xác minh ban đầu, nghi do mâu thuẫn tình cảm, ông N.M.N (sinh năm 1969, trú khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D (sinh năm 1974, trú tại khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, cả ông N và bà D đều bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hòa hoạn #Mâu thuẫn tình cảm #Cấp cứu #Điều tra nguyên nhân Tây Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục