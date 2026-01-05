Xã hội

Hà Nội: Cháy ở xã Phúc Thọ cùng nhiều tiếng nổ lớn, 3 người thương vong

Khoảng 16 giờ chiều 5/1, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa bùng phát tại ngôi nhà 2 tầng ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)
Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ cháy làm 1 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 25 và 26, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cùng 4 xe chữa cháy, hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên (sinh năm 2007) đã tử vong và đưa 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được hoàn tất. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

