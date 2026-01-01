Cháy lớn bên trong Công ty phụ tùng ô tô ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trường vụ cháy trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối ngày 1/1/2026, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một công ty chuyên về phụ tùng ô tô trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ, nhiều người dân sống gần địa chỉ 43/7A đường Lê Quang Đạo bất ngờ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong công ty. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Họ phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng.

Đến hơn 19h cùng ngày, sau nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, khu vực bên trong công ty vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ việc đang được tiến hành.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm đầu năm mới đã gây lo lắng cho người dân trong khu vực. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không tụ tập đông người tại hiện trường để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ./.