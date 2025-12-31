Hà Nội: Cháy một cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã

Khoảng 8h35 ngày 31/12/2025, đã xảy ra một vụ cháy tại khu vực tầng 3 số nhà 14 phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 và 8 đã điều động 4 xe cứu hỏa tới hiện trường, xe thang cũng được điều động có mặt để nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Theo người dân, có 2 người đã được đưa đi cấp cứu do bỏng và ngạt khói. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đến 9h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, do khu vực cháy là điểm kinh doanh giấy dán đề can nơi sinh sống của nhiều hộ dân nên hiện các lực lượng cứu hoả đang tiến hành các công tác tìm kiếm cứu hộ, phun giảm áp tránh cháy lây lan./.

