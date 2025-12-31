Thái Nguyên nâng chất kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025, khu vực này đã có bước phát triển rõ nét cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Thái Nguyên xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn tiếp theo.

Xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ bản lề, chuyển tiếp sang mô hình phát triển kinh tế tập thể mang tính tự chủ cao hơn, thích ứng với cơ chế thị trường hiện đại và các điều kiện quản trị mới sau tái cấu trúc bộ máy nhà nước, trước hết, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, gắn phát triển kinh tế tập thể với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới cũng như triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023.

Tỉnh phát triển hợp tác xã kiểu mới theo mô hình điển hình tiên tiến, gắn với chuỗi giá trị, OCOP, chuyển đổi số và sản xuất xanh-tuần hoàn; trong đó, ưu tiên phát triển các hợp tác xã nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn, năng lực công nghệ tốt, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các loại hình kinh tế tập thể, các hợp tác xã phi nông nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch cộng đồng, logistics, công nghệ thông tin, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của tỉnh và tạo nguồn thu ổn định, bền vững… Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường năng lực tự chủ cho hợp tác xã, đặc biệt là về tài chính, thị trường, nguồn nhân lực, tạo cơ chế để hợp tác xã huy động vốn xã hội hóa, tiếp cận tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất-kinh doanh.

Một giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản trị và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, thương mại điện tử, livestream bán hàng...

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thời gian tới, tỉnh xác định phát triển kinh tế tập thể không chỉ dừng ở tăng số lượng hợp tác xã, mà phải lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm thước đo chủ yếu. Trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị của hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách, nguồn vốn, thị trường, từng bước xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động thực chất, hiệu quả.”

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, đến nay toàn tỉnh có 804 hợp tác xã, 350 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP và 5 Liên hiệp hợp tác xã với 32 hợp tác xã thành viên. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong các hợp tác xã đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 62,5% so với năm 2020, bình quân tăng trên 10%/năm, cơ bản đạt mục tiêu đề án.

Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thành lập mới 250 hợp tác xã; trong đó có 180 hợp tác xã nông nghiệp, đạt 166,7% kế hoạch tổng thể; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 69,7%, vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh có 235/625 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 37,6%, trong đó 70,2% hợp tác xã đã hình thành liên kết sản xuất-tiêu thụ theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ tín dụng và đầu tư hạ tầng cho kinh tế tập thể. Từ năm 2021 đến nay, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh đã cho vay 504 lượt với tổng doanh số cho vay đạt hơn 232,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ chao vay trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm ứu thế với 65%.

Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng khu vực kinh tế tập thể sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

