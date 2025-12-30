Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.

Vào đầu phiên 29/12, giá bạc đã có lúc chạm mức kỷ lục 83,62 USD/ounce, trước khi đột ngột lao dốc xuống ngưỡng 70 USD/ounce trong phiên giao dịch thưa thớt sau kỳ nghỉ lễ. Đây là một trong những cú đảo chiều giá lớn nhất trong lịch sử của kim loại này.

Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc vẫn tăng khoảng 140%. Câu hỏi lớn nhất lúc này là xu hướng tiếp theo của bạc sẽ đi về đâu? Dưới đây là những yếu tố then chốt mà nhà đầu tư cần theo dõi để nắm bắt được xu hướng của kim loại quý này.

Sức mua lớn từ Trung Quốc

Nhu cầu đầu tư tăng vọt ở Trung Quốc là động lực chính thúc đẩy giá bạc trong những ngày qua. Các nhà đầu cơ đã đổ xô vào kim loại quý này, tương tự như diễn biến đang xảy ra với bạch kim. Lực mua mạnh mẽ đối với hợp đồng bạc trên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải trong tháng 12 đã đẩy mức chênh lệch giá lên mức cao kỷ lục, kéo theo giá trên các thị trường quốc tế khác.

Đà tăng nóng này thậm chí đã buộc quỹ bạc duy nhất của Trung Quốc phải ngừng nhận khách hàng mới vào tuần trước, sau khi các cảnh báo rủi ro liên tục bị phớt lờ. Động thái bất thường này được đưa ra sau khi các biện pháp thắt chặt quy tắc giao dịch và khuyến cáo về đà tăng "không bền vững" đã không thể dập tắt cơn sốt được thúc đẩy bởi mạng xã hội.

Các chỉ báo kỹ thuật và tỷ lệ ký quỹ

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, giá bạc đã tăng hơn 25%, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 2020. Tốc độ tăng chóng mặt này khiến một số chỉ báo kỹ thuật phát đi tín hiệu rằng giá đã bị đẩy lên quá cao, quá nhanh.

Cụ thể, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của bạc - một thước đo hoạt động mua bán của kim loại quý này, đã duy trì trên mức 70 trong hầu hết những tuần qua. Mức trên 70 thường là tín hiệu cho thấy một tài sản đã bị mua vào quá mức trong một thời gian ngắn và thị trường có khả năng sớm bị điều chỉnh.

Trước sự biến động gia tăng, một số sàn giao dịch đang hành động để kiềm chế rủi ro. Tập đoàn CME thông báo sẽ tăng tỷ lệ ký quỹ đối với một số hợp đồng tương lai bạc trên sàn Comex. Điều này tạo thêm áp lực, vì các nhà giao dịch sẽ phải bỏ ra nhiều tiền mặt hơn để duy trì lệnh giao dịch của mình, buộc một số người phải thu hẹp hoặc đóng giao dịch.

Tình trạng dồn ứ nguồn cung

Do các hoạt động giao dịch liên quan đến nỗi lo thuế quan, phần lớn lượng bạc sẵn có trên thế giới vẫn đang nằm trong các kho hàng tại New York. Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc điều tra theo Mục 232 của Mỹ về các khoáng sản quan trọng, một diễn biến có thể dẫn đến việc Chính phủ Mỹ áp thuế hoặc các hạn chế thương mại khác đối với kim loại này.

Dòng bạc ồ ạt chảy vào Mỹ đã đẩy thị trường London vào tình trạng siết chặt nguồn cung toàn diện trong tháng 10. Chi phí vay bạc tại thị trường London vẫn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức bình thường. Điều đó đã tạo tiền đề cho những biến động và các đợt tăng giá đột biến thường xuyên cho giá bạc trong giai đoạn qua.

Giá bạc đã tăng vọt lên các mức cao kỷ lục trong năm 2025. (Nguồn: Silver Institute)

Mối tương quan với vàng

Nhìn chung, thị trường các kim loại quý đều ghi nhận nhu cầu đầu tư tăng mạnh trong năm nay, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, các động thái thương mại quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng là kim loại tăng giá trước tiên, được hưởng lợi thêm từ lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Một số nhà quan sát thị trường giữ một quy tắc kinh nghiệm rằng khi vàng có diễn biến mạnh mẽ theo hướng nào, bạc cuối cùng sẽ di chuyển theo cùng một hướng - và trong năm nay, tất nhiên họ đã đúng. Sau đợt tăng giá ban đầu của vàng, tỷ lệ này đã có lúc vượt ngưỡng 100:1 (tức 1 ounce vàng đổi được hơn 100 ounce bạc), báo hiệu cho một số người rằng đã đến lúc mua bạc. Trong những tuần gần đây, tỷ lệ này đã giảm xuống nhanh chóng khi bạc tăng giá mạnh hơn./.

