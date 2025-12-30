Giá dầu thế giới tăng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn

Giá dầu thế giới chốt phiên 29/12 tăng hơn 1 USD khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông do căng thẳng leo thang ở Yemen.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,3 USD, tương đương 2,1%, lên 61,94 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,34 USD, tương đương 2,4%, lên 58,08 USD/thùng.

Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào dinh thự Tổng thống Nga, nước này hiện đang lên kế hoạch xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga đang tìm kiếm "những lý do không chính đáng" để tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo nhằm vào nước láng giềng.

Công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch and Associates cho rằng, trừ phi Nga gây bất ngờ cho thế giới với việc rút lại các yêu cầu trước đó liên quan đến lãnh thổ và các đảm bảo an ninh, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong tuần này và tuần tới.

Theo nhận định của công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates, thị trường dầu mỏ cũng đang tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông. Những yếu tố bất ổn mới như các hoạt động quân sự của Saudi Arabia nhắm vào Yemen đang gây những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo thuộc ngân hàng UBS cho rằng nhu cầu nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Trung Quốc cũng đang góp phần làm thị trường dầu mỏ thắt chặt. Ông nói thêm rằng 60 USD/thùng là mức giá sàn thấp của dầu Brent, với dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2026 do tăng trưởng nguồn cung ngoài Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là nhóm OPEC+, có khả năng chững lại vào giữa năm 2026.

Các nhà đầu tư năng lượng đang chờ báo cáo về lượng dự trữ dầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 19/12. Một cuộc khảo sát mở rộng của hãng tin Reuters cho thấy, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến đã giảm, trong khi lượng dự trữ nhiên liệu chưng cất và xăng tăng./.

