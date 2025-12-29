Mỹ: Vì sao số vụ thu hồi sản phẩm tăng mạnh trong năm 2025?

Năm 2025 ghi nhận làn sóng thu hồi sản phẩm gia tăng mạnh mẽ tại Mỹ, đạt mức cao nhất trong ít nhất hơn 10 năm qua, khi giới chức liên bang liên tục cảnh báo người tiêu dùng về các khiếm khuyết nguy hiểm trên đủ loại hàng hóa, từ bình nước, thiết bị gia dụng cho đến thực phẩm và đồ uống.

Theo các báo cáo chính thức, quy mô và mức độ nghiêm trọng của các vụ thu hồi trong năm nay đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về tiêu chuẩn an toàn sản phẩm.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết hàng triệu sản phẩm đã bị yêu cầu ngưng sử dụng vì nguy cơ gây thương tích nặng, thậm chí tử vong.

Đáng chú ý, một số bình nước bán độc quyền tại Walmart bị thu hồi sau khi nắp có thể bật mạnh vào mặt người dùng, gây chấn thương nghiêm trọng và mất thị lực vĩnh viễn.

Các sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc và đã được tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở hàng tiêu dùng cá nhân, nhiều thiết bị điện tử và gia dụng cũng bị thu hồi với số lượng lớn.

Hơn một triệu pin sạc dự phòng của Anker bị xác định có nguy cơ cháy nổ do lỗi pin lithium ion, trong khi các lò nướng để bàn của Oster bị cáo buộc liên quan tới hàng chục ca bỏng, bao gồm cả bỏng độ hai.

Các thiết bị này từng được bày bán tại những chuỗi bán lẻ lớn như Costco, Target và nhiều nền tảng trực tuyến.

Trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, gần một triệu chai rượu vang sủi bọt nhẹ (prosecco) mang nhãn Kirkland của Costco đã bị thu hồi do nguy cơ tự vỡ ngay cả khi chưa mở nắp, tiềm ẩn khả năng gây thương tích nghiêm trọng.

Giới chức khuyến cáo người tiêu dùng phải hủy bỏ sản phẩm ngay lập tức và liên lạc với nhà phân phối để được hoàn tiền.

Danh sách thu hồi còn bao gồm các sản phẩm có quy mô đặc biệt lớn như hàng triệu động cơ quạt gác mái bị cảnh báo nguy cơ cháy, hàng triệu ống dẫn nước “chống vỡ” bị phát hiện có thể phát nổ bất ngờ và gần 2 triệu nồi áp suất đa năng của SharkNinja gây ra hơn 100 ca bỏng.

Các con số này phản ánh mức độ rủi ro lan rộng trong đời sống thường nhật của người dân.

Giới quan sát cho rằng làn sóng thu hồi hàng hóa trong năm 2025 không chỉ phản ánh lỗi kỹ thuật đơn lẻ, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về chuỗi cung ứng toàn cầu, tiêu chuẩn kiểm định và trách nhiệm của nhà sản xuất lẫn nhà phân phối.

Trong bối cảnh hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường, áp lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí đang bị nghi ngờ là yếu tố góp phần làm suy yếu các hàng rào an toàn.

CPSC kêu gọi người dân thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức, lập tức ngưng sử dụng những sản phẩm nằm trong diện thu hồi và liên hệ nhà bán lẻ để được hoàn tiền hoặc sửa chữa.

Theo cơ quan này, sự cảnh giác của người tiêu dùng là tuyến phòng thủ cuối cùng trước những rủi ro ngày càng gia tăng trên thị trường hàng hóa hiện đại./.

