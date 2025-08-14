Thế giới

Singapore thu hồi phômai Pháp nghi nhiễm khuẩn gây chết người

Cơ quan Thực phẩm Singapore yêu cầu thu hồi phômai Vieux Porche Buchette nhập từ Pháp nghi nhiễm khuẩn listeria, loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao.

Vieux Porche Buchette là một loại phômai mềm nhập khẩu từ Pháp. (Ảnh: The Straitstimes)
Vieux Porche Buchette là một loại phômai mềm nhập khẩu từ Pháp. (Ảnh: The Straitstimes)

Ngày 13/8, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã ban hành lệnh thu hồi sản phẩm phômai Vieux Porche Buchette, được nhập khẩu từ Pháp, do nghi nhiễm khuẩn listeria monocytogenes.

Trong thông cáo chính thức, SFA khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng loại phômai nghi nhiễm khuẩn nói trên.

Cơ quan này cũng khuyến nghị các khách hàng đã sử dụng sản phẩm phômai nghi nhiễm khuẩn và lo ngại tình trạng sức khỏe nên tìm đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và theo dõi kịp thời.

Trước đó, Pháp cũng đã thu hồi một số loại phômai mềm sau khi có 2 người tử vong do nhiễm khuẩn listeria. Nhiều trường hợp mắc bệnh vì ăn phômai được bán tại các siêu thị trên toàn quốc.

Vi khuẩn listeria monocytogenes là tác nhân gây ra các bệnh lây truyền qua thực phẩm, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau cơ, buồn nôn và tiêu chảy.

Đáng chú ý, nhiễm khuẩn listeria monocytogenes có thể gây tử vong ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và người có hệ miễn dịch suy giảm./.

