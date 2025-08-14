Pháp thu hồi phô mai mềm sau 2 ca tử vong nghi nhiễm khuẩn listeria

Pháp đã cho thu hồi một số loại phô mai mềm sau khi có 2 người tử vong do nhiễm khuẩn listeria và nhiều trường hợp mắc bệnh sau khi ăn phô mai được bán tại các siêu thị trên toàn quốc.



Bộ Y tế Pháp cho biết các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 6. Những người bị nhiễm bệnh có độ tuổi từ 34 - 95 và một trong 2 người tử vong có bệnh lý nền.

Tất cả các sản phẩm bị thu hồi đều là phô mai mềm có lớp vỏ giòn, được làm từ sữa bò hoặc sữa dê tiệt trùng, và được bán rộng rãi tại Pháp cũng như nhiều nước khác dưới nhiều thương hiệu khác nhau.



Cũng theo Bộ Y tế Pháp, công ty sữa Chavegrand đang thu hồi hàng chục lô phô mai vỏ mềm sau khi nghi ngờ có mối liên hệ giữa các ca nhiễm khuẩn listeriosis và việc tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Công ty trên nghi ngờ dây chuyền sản xuất cũ chính là nơi cho ra lò các sản phẩm phô mai mềm nghi bị nhiễm khuẩn.



Bệnh listeriosis do vi khuẩn listeria gây ra, gồm các triệu chứng giống cúm, buồn nôn, tiêu chảy, nhiễm trùng máu và não. Bệnh có nguy cơ cao hơn đối với trẻ sơ sinh, người già, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch yếu./.

