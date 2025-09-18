Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhiều sản phẩm bột ngũ cốc dành cho trẻ em mang thương hiệu Blédina đang bị thu hồi trên toàn nước Pháp, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nguy cơ nhiễm aflatoxin, một loại độc tố nấm mốc được Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) xếp vào nhóm gây hại cho ADN và có khả năng gây ung thư.

Theo trang cảnh báo các sản phẩm nguy hiểm Rappel Conso, chiến dịch thu hồi được triển khai từ ngày 15/9 đối với 5 sản phẩm thuộc dòng Blédine, bao gồm Blédine Céréales vị vani (hộp 400 g, dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi), Blédine vị bánh quy và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng), Blédine vị chuối và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng), Blédine vị mật ong và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng) và Blédine Céréales vị bánh quy (hộp 400 g, dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi).

Các sản phẩm này được bán ra thị trường từ ngày 26/3-15/9 vừa qua tại hầu hết các hệ thống siêu thị lớn ở Pháp như Carrefour, Auchan, Leclerc,... cũng như trong các hiệu thuốc và kênh bán hàng trực tuyến.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng và mang trả lại sản phẩm tại nơi bán. Danh sách số lô cụ thể có trên website Rappel Conso.

Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.

Trong thông báo trên website, Blédina - thuộc tập đoàn Danone - cho biết đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân sự cố và triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Theo EFSA, chất aflatoxin thường xuất hiện trong các loại hạt khô, ngũ cốc, gia vị, dầu thực vật thô hay cacao./.

