Giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng

Giá dầu thế giới tiếp tục đà đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần 26/12, qua đó khép lại tuần giao dịch với mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025.

Những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Venezuela và Nigeria, cùng các diễn biến quân sự tại Đông Âu đã trở thành động lực chính nâng đỡ giá "vàng đen," bất chấp triển vọng dư cung trong năm 2026.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 24 xu Mỹ (0,4%), lên mức 62,48 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 23 xu Mỹ (0,4%), chốt phiên ở mức 58,58 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã tăng hơn 3%. Đà tăng của giá dầu được củng cố bởi hàng loạt thông tin về bất ổn địa chính trị tại các quốc gia sản xuất dầu mỏ chủ chốt.

Cụ thể, Nhà Trắng mới đây đã ra lệnh cho các lực lượng quân sự Mỹ tập trung vào việc "cô lập" các chuyến hàng vận chuyển dầu của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới. Động thái này cho thấy Mỹ đang gia tăng áp lực kinh tế lên Venezuela, làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này sẽ bị thắt chặt hơn nữa.

Bên cạnh đó, rủi ro nguồn cung cũng xuất hiện tại châu Phi khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Tây Bắc Nigeria theo yêu cầu của chính phủ nước này. Dù các mỏ dầu chính của Nigeria nằm ở phía nam, nhưng các hành động quân sự đã bổ sung thêm yếu tố rủi ro vào tâm lý thị trường.

Tại khu vực Biển Đen và Đông Âu, căng thẳng cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nguồn tin thị trường cho biết xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua đường ống CPC dự kiến sẽ giảm 1/3 trong tháng 12 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024, sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm hư hại cơ sở vật chất tại trạm xuất khẩu chính.

Trước đó, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại miền Nam nước Nga cũng là mục tiêu của các hoạt động quân sự.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu tuần qua còn được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2025 của Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Đồng thời, chỉ số đồng USD giảm 0,8% trong tuần qua, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2025, cũng giúp dầu thô trở nên rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, nếu xét cả năm, thị trường dầu mỏ vẫn đang đối mặt với năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2020. Giá dầu Brent và WTI đang trên đà giảm lần lượt khoảng 16% và 18% trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ vượt nhu cầu trong năm 2026, khi các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia tăng sản lượng.

Do kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, báo cáo chính thức về dự trữ xăng dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được lùi lịch công bố sang ngày 29/12. Trước đó, số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng gần 2,4 triệu thùng trong tuần trước./.

