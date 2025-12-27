Giá bạc thế giới lần đầu tiên vượt mốc 77 USD một ounce

Giá bạc thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 77 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 26/12, trong khi giá vàng và bạch kim cũng đồng loạt thiết lập những kỷ lục cao chưa từng có.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và những bất ổn địa chính trị gia tăng.

Khoảng 1 giờ 53 phút sáng ngày 27/12 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay tăng mạnh 7,5% lên mức 77,30 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục là 77,40 USD/ounce trước đó trong phiên. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng vọt 167%, nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.531,41 USD/ounce, sau khi thiết lập kỷ lục mới ở mức 4.549,71 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 2/2026 cũng chốt phiên tăng 1,1% lên 4.552,70 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, thị trường kim loại quý đang hưởng lợi lớn từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026. Hiện các nhà giao dịch đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh có những suy đoán về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bổ nhiệm một Chủ tịch Fed mới có quan điểm ôn hòa hơn.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách, đồng USD yếu và căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy sự biến động. Dù có rủi ro chốt lời vào cuối năm, nhưng xu hướng tăng vẫn rất mạnh mẽ. Ông dự báo giá bạc có thể chạm mốc 80 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi mục tiêu tiếp theo của vàng là 4.686 USD/ounce và có thể đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Trong tuần qua, thị trường vàng và bạc đã trải qua những đợt bứt phá liên tiếp. Ngay từ đầu tuần 22/12, giá vàng đã vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce do dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn khi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang sau lệnh "phong tỏa" tàu chở dầu của Tổng thống Donald Trump. Đến giữa tuần, giá vàng tiếp tục áp sát và vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce dù có những thời điểm điều chỉnh nhẹ do hoạt động chốt lời.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị mới tại Nigeria, nơi Mỹ thực hiện các cuộc không kích chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) theo tuyên bố của ông Trump vào ngày 25/12, cũng làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tính chung cả năm 2025, vàng đang hướng tới mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979 với mức tăng 72%. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn khiêm tốn so với bạc (tăng 167%) và bạch kim (tăng 169%).

Trên thị trường các kim loại khác, giá bạch kim giao ngay trong phiên cuối tuần cũng tăng 9,8% lên mức kỷ lục 2.437,72 USD/ounce. Giá palladium tăng 14% lên 1.927,81 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 3 năm. Sự khan hiếm nguồn cung và nhu cầu từ ngành công nghiệp ôtô cùng với dòng vốn dịch chuyển từ vàng sang các kim loại quý khác là nguyên nhân chính thúc đẩy nhóm này đi lên.

Tại các thị trường tiêu thụ lớn, giá vàng tăng cao kỷ lục đã bắt đầu gây áp lực lên nhu cầu bán lẻ. Tại Ấn Độ, mức chiết khấu giá vàng đã nới rộng lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng do người dân hạn chế mua vào. Ngược lại, tại Trung Quốc, mức chiết khấu đã thu hẹp đáng kể so với mức cao kỷ lục của tuần trước./.

