Giá tôm tăng cao dịp cuối năm đúng thời điểm mùa vụ thu hoạch

Hiện giá thu mua tôm thẻ chân trắng tại Vĩnh Long trong những ngày cuối tháng 12/2025 tăng cao, loại 20-25 con/kg có giá 240.000-260.000 đồng/kg, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân nuôi tôm phấn khởi vui mừng vì giá tôm tăng vào dịp cuối năm đúng thời điểm mùa vụ thu hoạch tập trung.

Vừa thu hoạch hơn 20 tấn tôm thẻ chân trắng đạt kích cỡ 25 con/kg, bán với giá 250.000 đồng/kg, ông Đặng Văn Bảy, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long rất phấn khởi.

Ông Bảy chia sẻ, do nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn nên tôm đạt kích cỡ lớn và đồng đều, bán được giá tốt hơn so với nuôi theo cách truyền thống. Cùng với đó, lợi nhuận có thể đạt hơn 50% (130.000 đồng/kg) sau khi trừ chi phí đầu tư.

Theo ông Đặng Văn Bảy, hiện nay nhu cầu thị trường thu mua tôm có kích cỡ lớn phục vụ xuất khẩu, nhưng nuôi theo cách truyền thống khó đạt được. Hiện tại, ông Bẩy đã chuyển đổi 40 ha diện tích nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn, lợi nhuận thu được mỗi năm hơn 20 tỷ đồng. Với giá thu mua cao giúp cho nông dân có lợi nhuận để đầu tư ứng dụng kỹ thuật mới trong nuôi tôm, mang lại hiệu quả kinh tế.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Vũ, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long, giá thu mua tôm thẻ chân trắng tăng cao giúp nông dân đạt lợi nhuận lớn, chuẩn bị đón tết sung túc hơn. Bản thân ông Vũ nuôi 5 ha, do nuôi theo cách truyền thống tôm chỉ đạt kích cỡ 50-60 con/kg. Hiện nay, giá thu mua tôm loại này 160.000-170.000 đồng/kg, cao hơn 40.000 đồng/kg so với các tháng trước. Ông Vũ vừa thu được 6 tấn tôm thương phẩm, lợi nhuận đạt khá hơn mùa vụ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Vũ cho biết, với lợi nhuận năm nay, sắp tới ông sẽ chuyển một phần diện tích sang nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao vì hiệu quả nuôi tôm công nghệ cao gấp 4-5 lần so với cách nuôi truyền thống. Tuy giá thành đầu tư ban đầu lớn nông dân khó chuyển đổi sang nuôi tôm công nghệ cao, nhưng với giá thành thu mua tôm giữ ổn định như hiện tại, nông dân sẽ có điều kiện để chuyển đổi.

Theo thương lái thu mua tôm thẻ chân trắng tại Vĩnh Long, giá tôm thẻ chân trắng tăng cao vào dịp cuối năm phần lớn do các công ty đang tăng thu mua nguyên liệu xuất khẩu. Bên cạnh đó, thời gian qua ảnh hưởng bão, lũ khu vực miền trung không sản xuất được nên nguồn cung khan hiếm.

Hiện nay, thương lái tìm thu mua nhưng sản lượng không nhiều. Dự báo gia tôm có thể tiếp tục tăng mạnh do vào dịp cuối năm, nhu cầu thị trường trong nước tăng mạnh, nhất là các loại tôm có kích cỡ lớn.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, năm 2025, toàn tỉnh thả nuôi 113.280 ha tôm, cá các loại, vượt 2,42% kế hoạch, tăng 0,42% so cùng kỳ, thu hoạch hơn hơn 690 nghìn tấn. Trong đó, nuôi nước mặn, lợ hơn 98.500 ha, vượt 2,34% kế hoạch. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nhiều giai đoạn phát triển mạnh, đạt hơn 7.800 ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 1.682 ha.

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khuyến khích nông dân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để tăng thu nhập, mở ra hướng phát triển kinh tế tốt hơn.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã chủ động thí điểm và nhân rộng các mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn trong nhà lưới hoặc ao lót bạt… để giới thiệu, khuyến khích người dân chuyển đổi nhân rộng mô hình nuôi tôm theo quy trình khép kín, quản lý môi trường bằng hệ thống tự động và bảo đảm an toàn sinh học, nâng cao năng suất, giảm rủi ro dịch bệnh và đạt lợi nhuận ổn định./.

