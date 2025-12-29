Thu hồi giấy xác nhận của một doanh nghiệp phân phối xăng dầu

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3730/QĐ-BCT, Bộ Công Thương thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu với Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Liên Kết.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; căn cứ Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 399-TNPP/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 02/02/2021, có hiệu lực đến hết ngày 02/02/2026.

Đồng thời, Bộ Công Thương xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Liên Kết tại Văn bản số 01/11/2025 ngày 24/11/2025 về việc xin thôi làm thương nhân phân phối và trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện.

Công ty cổ phần thương mại và Vận tải Liên Kết có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500658610 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh), đăng ký lần đầu ngày 10/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 22/3/2023.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 399-TNPP/QĐ-BCT được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 02/02/2021, thời hạn hiệu lực đến ngày 02/02/2026, nay chính thức bị thu hồi theo quyết định nêu trên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2025./.

