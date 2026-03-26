Giá vàng tại châu Á đảo chiều giảm sau hai phiên tăng liên tiếp

Giá vàng giảm trong phiên chiều 26/3 tại châu Á, sau hai phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về tiến triển trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.476,51 USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ giảm 2,1% xuống 4.457 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt gần bốn tuần xung đột, trái ngược với tuyên bố của Ngoại trưởng Iran rằng nước này đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng không có ý định hoà đàm.

Ông Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao của nền tảng giao dịch Capital.com, cho rằng chủ đề đàm phán sẽ chi phối giá vàng trong 24-48 giờ tới.

Những diễn biến thực sự quan trọng có thể sẽ xảy ra vào đầu tuần tới khi việc Mỹ có phát động cuộc tấn công trên bộ vào Iran vào cuối tuần này hay không sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ gây sức ép mạnh hơn lên Iran nếu nước này không chấp nhận rằng đã bị "đánh bại về mặt quân sự."

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran, nước này đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các quốc gia có căn cứ của Mỹ và đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Giá dầu Brent kỳ hạn hiện đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng do lo ngại rằng xung đột kéo dài ở Trung Đông sẽ tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng.

Giá dầu thô tăng cao có xu hướng thúc đẩy lạm phát khi làm tăng chi phí vận chuyển và sản xuất. Mặc dù lạm phát gia tăng thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, lãi suất cao lại làm giảm nhu cầu đối với tài sản không sinh lời này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện gần như không thấy có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trước xung đột, thị trường kỳ vọng ít nhất có hai lần cắt giảm.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 69,9 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 26/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Chuyên gia thuộc WGC lý giải nguyên nhân khiến giá vàng liên tục đi xuống Giá vàng tuần vừa qua giảm mạnh do lãi suất cao, USD mạnh và nhu cầu thanh khoản, mặc dù xung đột địa chính trị vẫn diễn ra căng thẳng.