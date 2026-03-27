Singapore công bố kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng toàn cầu

Singapore vừa công bố kế hoạch nhằm tăng cường vị thế như một trung tâm giao dịch vàng toàn cầu.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh sự quan tâm của nhà đầu tư vào việc lưu trữ và giao dịch kim loại quý này tại Singapore đang ngày một tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, kế hoạch này đã được Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Hiệp hội Thị trường kim loại quý Singapore (SBMA) công bố ngày 27/3, sau các cuộc tham vấn với các bên tham gia trong ngành thuộc một nhóm làm việc được thành lập hồi tháng Một vừa qua.

Kế hoạch bao gồm phát triển các sản phẩm thị trường vốn liên quan đến vàng để hỗ trợ việc xác định giá và tính thanh khoản, thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về kho chứa và hậu cần, và xây dựng một hệ thống thanh toán bù trừ để hỗ trợ các giao dịch phi tập trung (OTC) đối với các thỏi vàng lớn và thỏi vàng 1kg.

MAS cũng cho biết họ đang nghiên cứu việc cung cấp dịch vụ kho chứa cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và các thực thể nhà nước. Điều đó có nghĩa vàng có thể sẽ được lưu trữ trong kho riêng của MAS.

Ngân hàng trung ương này cũng đã nêu tên ba nhà điều hành kho chứa khác là Brink’s Global Services, Loomis International (SG) và Malca-Amit Singapore.

Theo MAS, các biện pháp này cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm trong các lĩnh vực kho bãi và logistics, giao dịch và quản lý quan hệ khách hàng, cũng như nghiên cứu và phân tích. Chi tiết triển khai sẽ được hoàn thiện trong những tháng tới và cập nhật xuyên suốt năm 2026.

Hiện Singapore đang nỗ lực định vị mình là một trung tâm giao dịch vàng đáng tin cậy ở châu Á, cùng với các trung tâm khác trong khu vực như Dubai, Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc)./.

