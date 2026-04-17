Giá vàng đi ngang, thị trường đổ dồn sự chú ý về Trung Đông

Giá vàng thế giới duy trì xu hướng ổn định trong phiên giao dịch 16/4 (giờ Mỹ) khi giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng như lệnh ngừng bắn tại Trung Đông.

Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao nhất trong một tháng vào phiên giao dịch liền kề.

Khoảng 0 giờ 36 phút sáng 17/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, dao động quanh mức 4.785,57 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm nhẹ 0,3%, chốt phiên ở mức 4.808,30 USD/ounce.

Kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài và chấm dứt chiến sự đang trở thành động lực giúp giá vàng phục hồi. Thị trường đánh giá việc chấm dứt xung đột sẽ giúp hạ nhiệt giá năng lượng, từ đó làm giảm dự báo về việc duy trì lãi suất cao.

Dự kiến, hai quốc gia sẽ nối lại đàm phán sau khi các cuộc thảo luận cuối tuần trước lâm vào bế tắc.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng một lệnh ngừng bắn sẽ chính thức có hiệu lực từ 21h00 GMT. Động thái này nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định nếu căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt hoặc chiến sự kết thúc, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Điều này sẽ tạo lực đỡ cho thị trường kim loại quý.

Hiện tại, các nhà giao dịch dự báo có 32% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã giảm trong tuần qua.

Tuy dữ liệu cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định, song các nhà tuyển dụng hiện tỏ ra khá thận trọng do bóng đen của chiến sự với Iran đang tác động tiêu cực lên nền kinh tế.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống còn 78,29 USD/ounce. Viện Bạc và công ty tư vấn Metals Focus cảnh báo thị trường bạc đang bước vào năm sụt giảm dự trữ thứ 6 liên tiếp.

Kể từ năm 2021, lượng bạc dự trữ đã sụt giảm 762 triệu ounce, làm tăng nguy cơ tái diễn tình trạng thắt chặt thanh khoản bất chấp các dự báo về sự suy yếu của nguồn cầu.

Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,6% xuống mức 2.096,20 USD/ounce và giá palladium giảm 0,7% xuống 1.561,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 17/4, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,50-172,02 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.



Giá dầu, vàng thế giới biến động mạnh theo tín hiệu ngoại giao từ Trung Đông Giá vàng thế giới tăng khoảng 2% lên 4.831,78 USD/ounce nhờ đồng USD yếu và kỳ vọng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại, trong khi đó giá dầu Brent giảm 4,57 USD xuống 94,79 USD/thùng.