Giá dầu, vàng thế giới biến động mạnh theo tín hiệu ngoại giao từ Trung Đông

Trong phiên giao dịch ngày 14/4, giá dầu và vàng thế giới ghi nhận những biến động đáng chú ý khi thị trường phản ứng với tín hiệu ngoại giao tích cực từ Trung Đông.

Giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng nhẹ lên 91,68 USD/thùng, sau khi giảm gần 8% trong phiên trước, trong khi giá dầu Brent giảm 4,57 USD xuống 94,79 USD/thùng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư thận trọng, chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đối thoại có thể diễn ra trong vài ngày tới, trong khi Israel và Liban cũng nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược.

Theo chuyên gia John Kilduff tại Again Capital, tâm lý nhà đầu tư đang ổn định nhờ kỳ vọng các cuộc đàm phán mang lại kết quả tích cực.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tamas Varga tại PVM Oil Associates cảnh báo rằng đà giảm giá vẫn chưa tính đến lượng dầu bị kẹt do phong tỏa, và nếu đàm phán thất bại, giá dầu có thể quay lại mức kỷ lục của tháng 3/2026.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng thiếu hụt dầu toàn cầu trong tháng Ba lên tới 10,1 triệu thùng/ngày, đồng thời nhấn mạnh việc mở cửa lại eo biển Hormuz là “chìa khóa quyết định” để ổn định thị trường năng lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng khoảng 2% lên 4.831,78 USD/ounce nhờ đồng USD yếu và kỳ vọng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại.

Chuyên gia Bob Haberkorn tại RJO Futures nhận định nhà đầu tư đang chuyển hướng quay lại kim loại quý thay vì giữ tiền mặt như giai đoạn đầu xung đột. Giá bạc, bạch kim và palladium cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 5,2%, 1,3% và 0,7%.

Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng chừng nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu tăng lãi suất, giá vàng sẽ rất khó giảm sâu.

Hiện các nhà giao dịch dự báo chỉ có khoảng 33% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, một con số thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trước khi diễn ra xung đột tại Trung Đông./.

