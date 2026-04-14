Giá vàng châu Á phục hồi nhờ triển vọng đàm phán Mỹ-Iran

Giá vàng châu Á tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp vào phiên 14/4, nhờ những tín hiệu lạc quan về khả năng chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran thông qua đàm phán. Triển vọng này đã giúp thị trường hạ nhiệt những lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Tính đến 14 giờ 27 phút chiều 14/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên mức 4.773,26 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm vọt lên tới 1,2%, chạm mốc 4.796 USD/ounce và lấy lại toàn bộ những gì đã mất trong hai phiên trước đó.

Giá vàng tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Iran đã tiếp cận chính quyền của ông với mong muốn "đạt được một thỏa thuận," bất chấp việc Mỹ bắt đầu phong tỏa tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Iran sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức tác động mạnh lên các thị trường. Chỉ số đồng USD của Bloomberg cũng ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp với mức giảm 0,2%, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong hai năm qua. Sự suy yếu của đồng bạc xanh đã tạo lực đẩy trực tiếp cho vàng.

Việc giá năng lượng hạ nhiệt đã giải tỏa phần nào áp lực lạm phát vốn đè nặng lên giá vàng kể từ khi xung đột bùng phát hơn sáu tuần trước.

Trước đó, lạm phát cao khiến giới đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất, một yếu tố đặc biệt bất lợi đối với tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Justin Lin, chiến lược gia đầu tư tại quỹ Global X ETFs Australia, nhận định hiện dự báo về lãi suất mới là yếu tố dẫn dắt giá vàng.

Ông Lin cũng lưu ý thêm, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, đà tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, và điều này sẽ tạo động lực tích cực cho giá vàng.

Trong bối cảnh căng thẳng còn hiện hữu, thị trường tiền tệ Mỹ dự báo chưa tới 20% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm nay.

Bất chấp đà phục hồi nhẹ trong những tuần gần đây, giá vàng vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 10% kể từ khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Tình trạng thắt chặt thanh khoản trong những ngày đầu chiến sự đã buộc giới đầu tư phải bán tháo vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,5% lên mức 77,51 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt tăng giá.

Tại Việt Nam, chiều cùng ngày, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh, thương hiệu SJC cộng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh sáng 14/4, tuy nhiên giá thương hiệu SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,6 triệu đồng/lượng.