Doanh nghiệp châu Âu gặp khó do lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc

Các doanh nghiệp châu Âu hiện đang đối mặt nhiều khó khăn nghiêm trọng do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm ngày càng siết chặt của Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục leo thang.

Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc Jens Eskelund cảnh báo châu Âu đang là bên chịu “thiệt hại ngoài ý muốn” trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo ông, các quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng của doanh nghiệp châu Âu, từ các sản phẩm công nghiệp đến hàng tiêu dùng.

Trong báo cáo mới công bố, Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã tăng cường đáng kể cơ chế kiểm soát xuất khẩu đất hiếm từ năm 2025, nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Các doanh nghiệp có hoạt động tại Trung Quốc phản ánh tình trạng thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài và thiếu tính dự đoán, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và suy giảm năng lực cạnh tranh.

Đất hiếm và các khoáng sản liên quan, như graphite - nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất pin - hiện diện trong hầu hết các sản phẩm công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để được cấp phép xuất khẩu, các doanh nghiệp phải trải qua quy trình nhiều tầng nấc, từ cấp địa phương đến trung ương, thậm chí tới cấp Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Thời gian xử lý hồ sơ tối thiểu khoảng 45 ngày, song trên thực tế có thể kéo dài gấp đôi. Ngay cả khi được cấp phép, hàng hóa vẫn có thể bị kiểm tra bổ sung tại hải quan, kéo dài thêm nhiều tuần do số lượng phòng thí nghiệm chuyên ngành còn hạn chế.

Dù Trung Quốc đã triển khai một số giấy phép xuất khẩu chung nhằm đơn giản hóa thủ tục, các doanh nghiệp cho biết các cơ chế này vẫn đi kèm nhiều ràng buộc, đặc biệt là quy định phân bổ khối lượng xuất khẩu theo từng quý.

Theo giới doanh nghiệp châu Âu, các biện pháp kiểm soát này không chỉ nhằm mục đích an ninh mà còn phục vụ các mục tiêu chính trị, tạo ra sự phụ thuộc mang tính cấu trúc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) tìm kiếm các nguồn cung thay thế và tăng cường đầu tư nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc.

Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc kêu gọi Ủy ban châu Âu (Brussels) cần có phản ứng mạnh mẽ hơn, thay vì tiếp tục đứng ngoài cuộc trong cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông đề xuất EU áp dụng các biện pháp tương tự Trung Quốc, bao gồm yêu cầu chuyển giao công nghệ và sản xuất tại chỗ đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Vấn đề đất hiếm dự kiến sẽ trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5 tới tại Bắc Kinh.

Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, các biện pháp kiểm soát có thể tiếp tục được mở rộng, ảnh hưởng tới toàn bộ các sản phẩm có sử dụng đất hiếm do Trung Quốc khai thác hoặc chế biến./.

