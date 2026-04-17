Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư 2 đường dây 110kV trị giá 367 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án 2 tuyến đường dây tải điện 110kV mạch 2 Lương Sơn-Phan Rí và Đại Ninh-Phan Rí 2.

Tổng giá trị đầu tư của 2 công trình này trên 367 tỷ đồng, nhằm tăng cường cấp điện cho phụ tải khu vực 6 xã nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận.

Theo các Quyết định số 1513/QĐ-UBND và 1514/QĐ-UBND ngày 16/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Nam Trách nhiệm hữu hạn (EVNSPC) đầu tư 2 dự án gồm đường dây 110kV mạch 2 Lương Sơn-Phan Rí có tổng đầu tư 150,6 tỷ đồng và đường dây 110kV mạch 2 Đại Ninh-Phan Rí 2 có tổng đầu tư trên 217 tỷ đồng.

Cụ thể, phần đường dây 110kV mạch 2 Lương Sơn-Phan Rí sẽ xây dựng mới đường dây 110kV dài khoảng 27km, xuất phát từ điểm đầu là trụ đấu nối G0 gần trạm 110kV Lương Sơn thuộc xã Lương Sơn, đến điểm cuối là cột cổng 110kV trạm biến áp 220kV Phan Rí 2 thuộc xã Phan Rí Cửa.

Mục tiêu dự án này nhằm tăng cường cấp điện cho phụ tải khu vực các xã Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình, Phan Rí Cửa và khu vực lân cận; hoàn thiện kết lưới 110kV, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho khu vực.

Phần đường dây 110kV mạch 2 Đại Ninh-Phan Rí 2 sẽ xây dựng mới đường dây 110kV dài khoảng 31,3km, xuất phát từ điểm đầu là trụ T80 xây dựng mới của dự án Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm 2 thuộc xã Phan Sơn, đến điểm cuối là cột cổng 110kV trạm biến áp 220kV Phan Rí 2 tại xã Phan Rí Cửa.

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường cấp điện cho phụ tải khu vực các xã Phan Sơn, Hải Ninh, Bắc Bình, Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận; hoàn thiện kết lưới 110kV, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho khu vực.

Theo các quyết định trên, tiến độ thực hiện dự án được đặt ra cho nhà đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan chậm nhất trong quý 3/2026 sẽ hoàn thiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng và các thủ tục có liên quan để triển khai đầu tư xây dựng; đến quý 4/2026 sẽ đầu tư xây dựng và đưa các hạng mục đầu tư xây dựng vào hoạt động.

Trước đó, ngày 10/3/2026 phóng viên TTXVN đã đưa tin trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 40 dự án lưới điện trung áp, hạ áp. Mục tiêu nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo danh mục đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 771/QĐ-UBND ngày 9/3/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tổng cộng có 40 dự án với sơ bộ vốn đầu tư 817,7 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm đảm bảo kết nối lưới 22kV giữa các trạm 110/22kV; nâng cấp 1 pha lên 3 pha đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời chống quá tải trạm biến áp hiện hữu, giảm bán kính cấp điện góp phần giảm tổn thất điện năng và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Từ ngày 1/7/2025, Công ty Điện lực Bình Thuận và Công ty Điện lực Đắk Nông sáp nhập vào Công ty Điện lực Lâm Đồng theo Quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Ngày 21/10/2025, Đội Quản lý điện Trường Sa được thành lập, trực thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý.

Hiện nay, Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện cung cấp điện cho 1.116.432 khách hàng trên toàn bộ 124 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 103 xã, 20 phường và đặc khu Phú Quý.../.

