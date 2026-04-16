Giá ớt "lao dốc" khiến nông dân Quảng Ngãi đối mặt thua lỗ

Giá ớt thu mua tại ruộng ở Quảng Ngãi hiện nay chỉ dao động từ 5.000-6.500 đồng/kg tươi, giảm khoảng 90% giá với năm 2025. Với mức giá “lao dốc” như thế này, người trồng ớt tại Quảng Ngãi đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng khi nguồn thu không đủ bù chi phí sản xuất bỏ ra.

Năm nay, toàn xã An Phú có khoảng 700 hộ trồng ớt, với tổng diện tích lên tới hơn 56 ha. Thời điểm này, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch ớt.

Ông Võ Văn Chạy, thôn 5, xã An Phú, cho biết gia đình trồng 2 sào ớt (1.000 m2) cho trái sai, đều, chất lượng; năng suất ước đạt khoảng 3 tạ/vụ. Tuy nhiên, giá ớt tại ruộng chỉ còn 5.000-6.500 đồng/kg tươi nên gia đình ông không dám thuê nhân công mà phải tận dụng lao động trong nhà thu hái cầm chừng chờ giá nhích lên. Nếu tình hình không cải thiện, khả năng phải chuyển đổi sang loại cây trồng khác.

“Chi phí đầu tư sản xuất, đặc biệt là phân bón rất cao, nhưng với mức giá lao dốc như hiện nay, người trồng hầu như không có lãi, thậm chí cầm chắc phần thua lỗ. Kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu đã tan biến,” ông Chạy chia sẻ.

Nhiều ruộng ớt bỏ chín đỏ ngoài đồng do “ế” người mua. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo người trồng ớt, biến động giá xăng dầu và chi phí vận chuyển tăng cao, buộc thương lái phải điều chỉnh lại giá thu mua ớt cho phù hợp, trở nên “kén chọn” hơn. Nhiều ruộng ớt “ế” người mua đành phải bỏ chín rục ngoài đồng. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến thu nhập của người nông dân.

Ông Lê Thu, thôn 6, xã An Phú bộc bạch, giá thấp, đầu ra khó khăn nên việc duy trì thu hoạch không còn hiệu quả. Chúng tôi đành phải nhổ bỏ hết, chứ giờ tiếc hái về nhà cũng không có chỗ để phơi, không có nơi để mà trữ, lại tốn kém thời gian, công sức.

Chị Võ Thị Thu Vân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú cho biết, chính quyền xã đã tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế và bền vững hơn. Một số hộ đã mạnh dạn chuyển sang trồng hoa lay ơn, rau sạch... bước đầu cho thấy tín hiệu khả quan về thu nhập và đầu ra.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông tin, việc quy hoạch vùng trồng ớt hiện chưa thật sự rõ ràng, trong khi sản xuất của người dân còn mang tính tự phát, mở rộng ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu, đầu ra bấp bênh.

Chính vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần trồng với quy mô hợp lý, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để được bao tiêu sản phẩm. Qua đó, ổn định sản xuất và hạn chế rủi ro về giá cả.

Điển hình như Hợp tác xã Đức Phú (xã Mộ Đức) đã thu mua ớt của bà con để phơi khô, chế biến hoặc cấp đông, chờ thời điểm giá phù hợp mới đưa ra thị trường, góp phần ổn định đầu ra cho nông dân.

Năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ngãi xuống giống khoảng 1.000ha ớt, chủ yếu tập trung ở các xã phía Đông tỉnh. Năng suất bình quân ước đạt từ 30-35 tấn/ha./.

