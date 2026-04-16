Đồng Tháp: Giá thanh long nghịch vụ cao gấp 3 lần so với tháng trước

Thanh long nghịch vụ tại vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An… cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Đồng Tháp đang vào đợt thu hoạch được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá mua của tháng trước.

Các vựa thanh long thu mua thanh long với giá 25.000 đồng/kg (loại 1), 20.000 đồng/kg đối với loại 2, 15.000 đồng/kg với loại 3 và loại 4 có giá 10.000 đồng/kg. Vào thời điểm tháng trước, thanh long loại 1 được thương lái thu mua 8.000 đồng/kg, trong khi loại 2 và 3 chỉ có từ 5.000-6.000 đồng/kg.

Theo nhà vườn, thời điểm này, thanh long nghịch vụ (xử lý ra hoa trái vụ bằng cách xông đèn) ở các vườn cho ít trái do tỷ lệ ra hoa thấp nên cung thấp hơn cầu. Ngoài ra, do đang vào thời điểm mùa khô hạn, xâm nhập mặn nên tỷ lệ ra hoa không cao, vườn thanh long bị bệnh nên chất lượng trái không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đồng Tháp hiện có vùng chuyên canh thanh long tập trung ở các xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo, Đồng Sơn… với diện tích 9.400 ha thanh long với sản lượng thu hoạch trên 236.000 tấn/năm. Trong đó, diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt khoảng 2.300 ha, theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên 300 ha.

Xác định thanh long là một trong những cây ăn trái chủ lực trong cơ cấu nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ vào quy trình canh tác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất để gia tăng lợi thế cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững ngành hàng này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đồng Tháp tập trung xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, khuyến khích đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị trái thanh long.

Thanh long Chợ Gạo của tỉnh Đồng Tháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Đồng Tháp cũng kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp chế biến đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất các sản phẩm chế biến đa dạng từ trái thanh long để nâng cao chuỗi giá trị trái thanh long cũng như góp phần giải quyết phần nào sản lượng trái thanh long khi vào mùa thu hoạch rộ.

Theo Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.300 ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP cùng 33 mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc với 5.493 ha và 92 mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với 1.271 ha./.

