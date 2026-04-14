Quảng Ninh chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 1434/UBND-TC chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu phải khẩn trương rà soát, sửa đổi các hợp đồng mua bán để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị này có trách nhiệm: Tuân thủ nghiêm các quy định về đo lường, chất lượng và điều chỉnh lại thời gian lưu mẫu; duy trì nghiêm ngặt mức dự trữ lưu thông bắt buộc; xây dựng và thực hiện kịch bản ứng phó với rủi ro biến động thị trường nhằm duy trì nguồn cung ổn định, liên tục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ xem xét xử lý nghiêm, đồng thời kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng gián đoạn, đứt gãy nguồn cung cục bộ do nguyên nhân chủ quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ.

Trọng tâm giám sát bao gồm: Theo dõi sát hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử từng lần bán hàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và các quy định đo lường...

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đề xuất Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hợp đồng mua bán xăng dầu. Đồng thời, tỉnh kiến nghị bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ bảo vệ môi trường đối với nhân viên kinh doanh để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, cũng như hướng dẫn rõ phạm vi ủy quyền của các công ty con thuộc thương nhân đầu mối.

Hiện nay, Quảng Ninh là địa phương có hạ tầng xăng dầu lớn thứ hai cả nước với cảng B12 (tiếp nhận tàu đến 40.000 DWT) và 5 kho chứa tổng dung tích khoảng 336.950 m3. Toàn tỉnh có 180 cửa hàng xăng dầu, bao gồm 141 cửa hàng trên đất liền và 39 cửa hàng trên mặt nước./.

Ban hành thông tư mới về tạm ứng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách Thông tư mới quy định rõ việc tiếp nhận, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán đối với hoạt động tạm ứng, chi sử dụng, trích lập, hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngân sách Nhà nước.