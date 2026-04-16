Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp, cam kết tháo gỡ vướng mắc

Cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về vốn, đất đai, thủ tục, đồng thời lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành... chính là thông điệp xuyên suốt tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì ngày 16/4.

Đối thoại thực chất, nhận diện rõ “điểm nghẽn”

Báo cáo khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ đó, hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chính sách mà còn là diễn đàn đối thoại trực tiếp, nơi chính quyền lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ thực chất, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trả lời báo chí truyền thông tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 16/4/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chuỗi cung ứng và giá năng lượng chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong nước gặp nhiều áp lực, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tích cực trong quý 1 năm 2026.

GRDP của thành phố ước tăng 7,87% - mức cao so với nhiều năm gần đây; thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách hơn 52.200 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD; hơn 9.000 doanh nghiệp được thành lập mới, với vốn đăng ký tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%.

Những kết quả này, theo lãnh đạo thành phố, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng năng động, linh hoạt, đóng vai trò nòng cốt của nền kinh tế Thủ đô.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế là một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn, đất đai; chi phí đầu vào tăng; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, thiếu đồng bộ.

Đại diện các sở, ngành và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự hội nghị đối thoại vào ngày 16/4/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trên cơ sở đó, thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thông qua sẽ mở ra cơ chế phân quyền mạnh mẽ, tạo dư địa để Hà Nội chủ động hơn trong quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, mở đầu phiên đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố luôn coi trọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng tạo việc làm, bảo đảm sinh kế và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp về đất đai, nhân lực, tín dụng…

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là áp lực chi phí và biến động thị trường. Do đó, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, việc lắng nghe trực tiếp, đối thoại thẳng thắn để tháo gỡ vướng mắc là yêu cầu cấp thiết.

Tại hội nghị, các ý kiến doanh nghiệp tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn, phản ánh khá toàn diện những “điểm nghẽn” hiện nay. Về vốn và tín dụng, nhiều doanh nghiệp cho biết khó tiếp cận nguồn vay do thiếu tài sản bảo đảm, thủ tục kéo dài; kiến nghị đẩy mạnh tín dụng theo đơn hàng và phát huy vai trò quỹ bảo lãnh.

Liên quan đến đất đai và mặt bằng sản xuất, doanh nghiệp đề nghị công khai quỹ đất, bố trí hợp lý trong các cụm công nghiệp, đồng thời hỗ trợ chi phí ban đầu. Trong lĩnh vực thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy, các doanh nghiệp đề nghị tăng tính liên thông, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Đáng chú ý, vấn đề chuyển đổi số được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa nhìn nhận là “nút thắt” lớn, với tình trạng “3 thiếu”: Thiếu tài chính, thiếu định hướng và thiếu nhân lực công nghệ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phản ánh các vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử, kê khai thuế, thủ tục lao động nước ngoài, cũng như bất cập của hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Một số ý kiến đề xuất thành phố nghiên cứu cơ chế cho phép sử dụng quyền thuê đất làm tài sản bảo đảm vay vốn; xây dựng các giải pháp chuyển đổi số dùng chung; phát triển trung tâm logistics quy mô lớn nhằm giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hoàn thiện thể chế, cam kết xử lý kiến nghị trong 30 ngày

Trả lời các kiến nghị, đại diện các sở, ngành cho biết thành phố đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, xuất nhập khẩu và phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại.

Hà Nội hiện có 12 khu công nghiệp và 77 cụm công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy cao; thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục, rút ngắn 20-30% thời gian giải quyết thủ tục thành lập và mở rộng cụm công nghiệp.

Ở tầm quốc gia, Bộ Tài chính cho biết đang triển khai sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm thụ hưởng, đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng minh bạch, linh hoạt hơn.

Trước những khó khăn cũng như thách thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đối thoại với doanh nghiệp sẽ được duy trì thường xuyên, không chỉ trong khuôn khổ hội nghị.

Thành phố cam kết tổng hợp, phân loại và xử lý dứt điểm các kiến nghị; yêu cầu các sở, ngành trả lời đầy đủ trong thời hạn tối đa 30 ngày, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại: cải cách hành chính chưa đồng bộ, thủ tục còn phức tạp; phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố nhận trách nhiệm và sẽ có giải pháp khắc phục.

Trong thời gian tới, Hà Nội xác định ba nền tảng phát triển quan trọng gồm: các nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô; quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; và các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội thông qua.

Trên nền tảng đó, quan điểm xuyên suốt là doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ.”

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, minh bạch tài chính, tăng cường liên kết để hình thành chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chung, Thủ đô sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra trong giai đoạn mới./.

