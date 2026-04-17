Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Ngày 17/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI năm 2025.

Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để đánh giá khách quan, thực chất kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành; mà quan trọng hơn là để nhận diện rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh biểu dương những sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương trên địa bàn đã có nỗ lực để đạt kết quả tốt trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành. Đồng thời, nghiêm khắc phê bình những tập thể đạt kết quả thấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho rằng, năm 2025 là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều thay đổi lớn, nhưng tỉnh vẫn duy trì đánh giá toàn diện các chỉ số, phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan chất lượng cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả quản trị chính quyền địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải trực tiếp rà soát toàn diện kết quả của cơ quan, đơn vị mình; rà từng chỉ số, soi từng tiêu chí, làm rõ từng điểm nghẽn, từng nội dung còn yếu, xác định nguyên nhân cụ thể.

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục theo đúng tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Kế hoạch phải cụ thể, đo lường được, kiểm chứng được; tuyệt đối không làm hình thức, không làm qua loa, không sao chép lẫn nhau. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chậm muộn, tồn đọng kéo dài.

Cải cách hành chính phải đi vào thực chất hơn nữa. Không để tình trạng hồ sơ đi lòng vòng, hướng dẫn không rõ, bổ sung nhiều lần, trả lời không rõ quan điểm, đẩy việc từ cơ quan này sang cơ quan khác.

Đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, gắn với nâng cao hiệu quả điều hành. Từ năm 2026, chỉ số thấp, chỉ số chuyển biến chậm thì không thể đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Báo cáo kết quả tại hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, cải cách hành chính tiếp tục giữ được mặt bằng chất lượng cao, với chỉ số PAR INDEX đạt bình quân 85,53%; trong đó 22/80 đơn vị xếp loại xuất sắc, 40 đơn vị xếp loại tốt.

Đáng chú ý, cấp xã lần đầu triển khai đánh giá toàn diện nhưng đạt 85,87 điểm, cho thấy sự chủ động, thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới. Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện rõ nét.

Chỉ số SIPAS đạt 95,73%, duy trì ở mức rất cao; qua đó phản ánh sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị.

Hiệu quả quản trị cấp cơ sở có bước tiến rõ rệt. Chỉ số CGI đạt bình quân 93,13%, với 7/8 nội dung đạt trên 90%, nhất là các nội dung về cung ứng dịch vụ công, sự tham gia của người dân và quản trị môi trường, cho thấy chất lượng điều hành ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số DDCI khối sở, ngành đạt 79,3 điểm, tăng 3,83 điểm; khối cơ quan Trung ương đạt 80,86 điểm, tăng 3,61 điểm, thể hiện sự nỗ lực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Những kết quả trên là đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị.

Việc duy trì tổ chức đánh giá các chỉ số trong năm 2025 không chỉ bảo đảm tính liên tục, xuyên suốt của quá trình theo dõi cải cách hành chính mà còn là cơ sở quan trọng để đánh giá thực chất mức độ đổi mới phương thức quản trị, năng lực điều hành của từng cơ quan, đơn vị trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành./.

Đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số: “Chìa khóa” để Ninh Bình tăng tốc Xác lập đột phá chiến lược về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Ninh Bình đặt nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ, mở rộng dư địa tăng trưởng và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.