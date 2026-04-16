Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác chiến lược cảng biển và hàng hải với đối tác Hoa Kỳ

Ngày 16/4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Xây dựng Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) chính thức ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược khu vực cảng Con Ong-Hòn Nét và Sáng kiến hàng hải Quảng Ninh.

Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững và xây dựng hệ sinh thái hàng hải thông minh tại địa phương.

Tham dự và chỉ đạo lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng và Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc-Hoa Kỳ Eric R. Dawicki.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể là nghiên cứu đầu tư hạ tầng cảng biển và cảng trung chuyển (tập trung vào khu vực Con Ong-Hòn Nét) bao gồm phát triển ý tưởng cảng nước sâu, quy hoạch hệ sinh thái cảng và logistics, tích hợp bến cảng trung chuyển và sà lan, xây dựng ý tưởng cơ sở hỗ trợ ngoài khơi, hệ thống kho ngoại quan và logistics, các khu dịch vụ hàng hải và công nghiệp.

Cùng đó là nghiên cứu chuyển đổi số hàng hải thông qua kiến trúc cảng thông minh và mô hình song sinh số (digital twin), gồm kiến trúc cảng thông minh, các mô hình song sinh số hàng hải, tối ưu hóa điều phối giao thông tàu thuyền, hệ thống cộng đồng cảng, tạo thuận lợi dữ liệu thương mại và hải quan, hệ thống giám sát môi trường và phát thải.

Trọng tâm tiếp theo là nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển bền vững. Cuối cùng là thúc đẩy xúc tiến đầu tư quốc tế.

Mục tiêu cốt lõi của hợp tác là phát triển cảng Con Ong-Hòn Nét thành cảng xanh tầm cỡ quốc tế, vận hành theo mô hình cảng thông minh, tích hợp hệ thống logistics hiện đại, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ ngoài khơi. Bên cạnh đó, hai bên cũng chú trọng vào giải pháp giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học và lộ trình logistics xanh theo định hướng của tỉnh Quảng Ninh.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, khu vực cảng Con Ong-Hòn Nét được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, mang tầm vóc chiến lược không chỉ của địa phương mà còn của cả khu vực phía Bắc. Việc hợp tác với Viện Hàng hải Đông Bắc Hoa Kỳ - một đơn vị có năng lực và uy tín hàng đầu - sẽ góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống cảng biển, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành, sát cánh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi nhất cho Viện Hàng hải Đông Bắc và các đối tác Hoa Kỳ; đồng thời tin tưởng mạnh mẽ rằng, dự án cảng Con Ong-Hòn Nét sẽ sớm thành hiện thực, trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc Việt Nam, là điểm đến của hàng hải quốc tế trong tương lai.

Ông Eric R. Dawicki, Chủ tịch Viện Hàng hải Đông Bắc, đặc biệt ấn tượng về tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, một tầm nhìn luôn hướng tới phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhưng đồng thời đặt trọng tâm vào phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển. Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác được ký kết là bước khởi đầu cho một quá trình hợp tác lâu dài, sẽ trở thành một bước tiến quan trọng trong sự phát triển kinh tế biển của khu vực, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Hoa Kỳ.

Bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng Quảng Ninh đóng vai trò đầu mối phối hợp, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước; trong khi Viện Hàng hải Đông Bắc Hoa Kỳ chịu trách nhiệm nghiên cứu về các nội dung thực thi hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập Tổ công tác thường trực do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để chủ động phối hợp với Viện nghiên cứu Hàng hải và các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các sở, ngành khác và chính quyền địa phương sở tại tập trung hỗ trợ tối đa cho dự án.

Sự kiện ký kết này ghi dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, hứa hẹn tạo ra những đột phá mới trong hạ tầng logistics và kinh tế biển của Quảng Ninh trong thời gian tới./.

