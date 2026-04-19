Mỹ cho phép doanh nghiệp nước ngoài tham gia chương trình xuất khẩu AI

Cục Quản lý Thương mại Quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết sẽ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tham gia Chương trình xuất khẩu trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất tại Mỹ đang được Washington xúc tiến nhằm đẩy mạnh ưu thế về AI.

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 18/4 dẫn thông báo của ITA nêu rõ cơ quan này có thể trao vị thế doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia (NCE) cho các công ty nước ngoài mang lại giá trị cao trong lĩnh vực phần cứng và cơ sở hạ tầng, mô hình và hệ thống AI, đóng góp vào lợi ích quốc gia của Mỹ.

Quyết định trên của Bộ Thương mại Mỹ đồng nghĩa với việc hãng Điện tử Samsung và SK Hynix, hai doanh nghiệp Hàn Quốc đang cung cấp bộ nhớ băng thông cao cho chip AI của hãng Nvidia của Xứ sở cờ hoa, sẽ không chỉ có thể tham gia chương trình này mà còn có khả năng được chỉ định là NCE.

Trước đó, trong Sắc lệnh hành chính vào tháng 7/2025, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố về đường lối lấy nước Mỹ làm trung tâm khi đưa ra các tiêu chí "công nghệ AI sản xuất tại Mỹ."

Tuy nhiên, thông báo này đã mở cửa cho cả doanh nghiệp các nước đồng minh của Mỹ.

Điều này được phân tích là xuất phát từ nhận định rằng sự hợp tác của các doanh nghiệp công nghệ cao từ các nước đồng minh là điều tất yếu để Mỹ có thể duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực AI./.

