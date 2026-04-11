Kinh tế

Tài chính

Mỹ cảnh báo nguy cơ mới do AI gây ra với hệ thống ngân hàng

Nếu bị các đối tượng xấu lợi dụng, mô hình AI mới mang tên Mythos có thể xâm nhập vào hệ thống thanh toán, làm gián đoạn hoạt động tín dụng hoặc đánh cắp dữ liệu của hàng triệu khách hàng.

Ngọc Hiệp
Trụ sở tập đoàn Goldman Sachs tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) vừa tổ chức cuộc họp bất thường với lãnh đạo các ngân hàng lớn nhằm cảnh báo về những nguy cơ mới mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây ra đối với sự ổn định của hệ thống tài chính.

Cuộc họp diễn ra tại Washington với sự tham dự của các tập đoàn tài chính hàng đầu như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Wells Fargo - những tổ chức được xếp vào nhóm ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống, giữ vai trò then chốt đối với sự ổn định của nền kinh tế Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, mối lo ngại xuất phát từ mô hình AI mới mang tên Mythos do công ty công nghệ Anthropic phát triển. Mô hình này có khả năng phát hiện và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống máy tính của ngân hàng. Nếu bị các đối tượng xấu lợi dụng, công nghệ này có thể xâm nhập vào hệ thống thanh toán, làm gián đoạn hoạt động tín dụng hoặc đánh cắp dữ liệu của hàng triệu khách hàng.

Đây được xem là lần hiếm hoi Bộ Tài chính và Fed cùng triệu tập các ngân hàng để đưa ra cảnh báo trực tiếp, cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến việc tìm kiếm và khai thác điểm yếu trong hạ tầng số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng.

Chính công ty Anthropic cũng đã chủ động cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn của Mythos. Hiện mô hình này chỉ được cung cấp giới hạn cho khoảng 40 đối tác đáng tin cậy, bao gồm các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Apple, Google và một số tổ chức tài chính. Mục tiêu của việc giới hạn này là giúp các đơn vị kiểm tra và khắc phục lỗ hổng bảo mật trước khi công nghệ được phổ biến rộng rãi.

Trong quá trình thử nghiệm, Mythos cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện lỗi của các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến, thậm chí mạnh hơn nhiều so với các mô hình trước đây. Tuy nhiên, năng lực này cũng làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ tương tự có thể bị khai thác cho các mục đích tấn công mạng.

Ngoài yếu tố an ninh, việc hạn chế phát hành Mythos còn nhằm tránh nguy cơ bị sao chép công nghệ và những giới hạn hiện tại về hạ tầng xử lý dữ liệu.

Về mặt chính trị, Anthropic đang chịu sức ép từ chính quyền Mỹ khi bị xếp vào diện rủi ro chuỗi cung ứng và đối mặt với các biện pháp hạn chế từ Lầu Năm Góc sau khi từ chối cho phép sử dụng công nghệ của mình cho một số mục đích quân sự.

Giới chức Mỹ đánh giá rủi ro từ AI không còn là giả định xa vời mà đã trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với hệ thống tài chính. Do đó, các ngân hàng cần nhanh chóng nâng cấp các biện pháp bảo mật và tăng cường khả năng phòng vệ để đảm bảo an toàn cũng như ổn định của toàn hệ thống./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Làn sóng ChatGPT - AI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

