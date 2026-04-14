Ngân hàng Nhà nước: Hơn 155 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý 1/2026, ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết ngành Ngân hàng tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

Một trong số nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Đề án 06 là khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID), căn cước công dân gắn chip để làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, định danh chính xác khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ. Triển khai nhiệm vụ này, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN ngày 24/4/2023.

Kết quả, Cục Phòng, chống rửa tiền làm sạch toàn bộ 154 triệu tài khoản, 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam đã đối chiếu khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng, làm sạch được gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng.

Tính đến hết ngày 3/4/2026, đã có gần 155 triệu hồ sơ khách hàng (hơn 153 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức) đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID, giúp loại bỏ tài khoản ảo và nâng cao tính minh bạch cho toàn hệ thống.

Ngoài ra, đã có 57 tổ chức tín dụng và 39 trung gian thanh toán triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID, trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức (gồm có 16 tổ chức tín dụng và 05 trung gian thanh toán).

Cũng tại họp báo, ông Lê Văn Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết trước bối cảnh các hành vi gian lận, lừa đảo giao dịch ngân hàng qua không gian mạng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước quy định khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, thanh toán điện tử trên tài khoản thanh toán sau khi đã đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện; đồng thời phải gặp mặt trực tiếp và xác thực sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức, trừ một số trường hợp theo quy định; yêu cầu áp dụng giải pháp xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trực tuyến; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định xử phạt đối với hành vi lợi dụng tài khoản thanh toán /ví điện tử để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo ông Tuyên, ngành Ngân hàng đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (Hệ thống SIMO). Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của Hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Tính đến ngày 12/4/2026, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống SIMO, đã có trên 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là gần 4.170 tỷ đồng./.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước.

