Phú Thọ: Tập trung ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh vùng cao

Những ngày này, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (tỉnh Phú Thọ) đang tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với không khí khẩn trương, nghiêm túc.

Những ngày này, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ) đang tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với không khí khẩn trương, nghiêm túc.



Xác định mục tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em Lường Thị Mai Hoa đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập ngoài giờ lên lớp để nâng cao kết quả.



Cô giáo Bùi Thuý Hằng, Trường Trung học phổ thông Yên Hoà, xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ (Sau kỳ thi thử có ý nghĩa rất then chốt trong việc đánh giá năng lực của học sinh, đồng thời qua việc thi thử, học sinh cũng được rèn luyện về mặt tâm lý thi cử. Đặc biệt, là chủ động được thời gian và áp lực không gian trong phòng thi. Học sinh cũng tìm ra được lỗ hổng kiến thức, từ đó các em đã tìm ra các phương pháp ôn tập để bám sát vào kiến thức trọng tâm về cấu trúc đề thi tốt nghiệp để các em có kiến thức vững vàng, tự tin nhất. Đặc biệt có tâm lý tốt nhất để làm bài đạt được kết quả cao trong kỳ thi 2026)



Thầy giáo Lường Văn Tín, Hiệu Trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hoà, xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ (Nhà trường cũng chú trọng chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và ôn thi. Giới thiệu các nền tảng ôn thi trực tuyến cho học sinh có điều kiện để các em tiếp cận. Nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh trong việc đôn đốc, nhắc nhở và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập và ôn thi. Thường xuyên tư vấn những buổi tâm lý để giúp các em tự tin để có đầy đủ kiến thức bước vào kỳ thi đạt kết quả cao)

