Liên quan vụ ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị tại Hà Nội, lực lượng chức năng xác định tài xế có vi phạm nồng độ cồn.

Bản tin 60s ngày 15/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tài xế Mercedes vi phạm nồng độ cồn trong vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội.

Những thuê bao di động nào sẽ có nguy cơ bị khóa sau ngày 15/4?

Triệt phá đường dây bán, đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải rắn.

Ánh Viên cán đích cùng lúc với vận động viên nam vô địch giải bơi quốc tế.

Kịch bản play-off đặc biệt mở ra cơ hội dự World Cup cho tuyển Indonesia và Italy.

Hai tàu từ cảng Iran vượt Eo biển Hormuz bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

Italy đình chỉ gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel.

EU thận trọng với tiến trình kết nạp Ukraine./.