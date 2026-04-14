Quảng Ngãi: Xe khách mất lái lao xuống mương, 9 hành khách thoát nạn

Tối 14/4, trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi), một xe khách bất ngờ mất lái, đâm vào lan can rồi lao xuống mương. Rất may, toàn bộ 9 hành khách trên xe đều an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày (14/4), xe khách mang biển kiểm soát 47H-048.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng.

Khi di chuyển đến đoạn qua thôn 1 (xã Đăk Tô), chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào lan can bên đường.

Sau cú va chạm mạnh, xe khách lao xuống rãnh thoát nước trước khu vực cổng Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình (cũ) và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 9 hành khách. Rất may tất cả hành khách đều an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đăk Tô đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, tổ chức cứu hộ, đồng thời triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Cùng đó, nhà xe đã điều động phương tiện khác đến hiện trường để đón hành khách tiếp tục hành trình.

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

