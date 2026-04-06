Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực, ít nhất 4 người tử vong

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ xe khách lao xuống vực khiến ít nhất 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe khách bị nạn là loại xe 29 chỗ, biển kiểm soát 86H-045.61, trên xe chở 16 người. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, gãy nát và biến dạng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động xe cứu thương và nhân viên các khu du lịch gần đó tham gia cứu hộ, cứu nạn. Theo ghi nhận ban đầu, có 4 người tử vong, 10 người bị thương trong vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

