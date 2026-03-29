Vụ xe ô tô 29 chỗ lao xuống vực ở Phú Thọ: Khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân

Chiều 29/3, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đang nỗ lực cứu chữa cho 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại đường lên thị trấn Tam Đảo, trong đó có một bệnh nhân tiên lượng xấu.

Ông Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, nhận được tin báo vụ tai nạn xe ô tô khách 29 chỗ chở đoàn cán bộ, nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội lao xuống vực Tam Đảo, bệnh viện đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, 1 bệnh nhân nhi 5 tuổi khá tỉnh táo đã được chụp chiếu tầm soát, theo nguyện vọng của gia đình sẽ chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới, 2 bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ vùng hàm mặt, chân và phần mềm bên ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân nhi 5 tuổi được bác sỹ bệnh viên đa khoa Vĩnh Phúc tích cực cấp cứu, điều trị. (Ảnh: Nguyễn Thảo/ TTXVN)

Hiện, một số người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ô tô khách 29 chỗ, do tài xế trú tại thành phố Hà Nội điều khiển, chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng lưu thông theo hướng từ Khu Du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Chiếc xe khách chở khoảng 26 người lao xuống taluy bên trái, đâm xuống vực sâu. Nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe bị chặn lại. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, chưa ghi nhận có người tử vong tại hiện trường.

Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ huy động nhân lực cứu chữa nạn nhân vụ tại nạn. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu, thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục khẩn trương xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

