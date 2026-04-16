Ứng dụng vật liệu tái tạo mới mang lại hiệu quả trong điều trị chấn thương

So với những năm trước, các ca chấn thương thường do lao động, sinh hoạt hay tai nạn thì vài năm trở lại đây, số người đến khám vì các chấn thương thể thao, tập luyện chiếm khoảng 60-70% số trường hợp.

Thạc sỹ Đỗ Vũ Anh - Chuyên gia chấn thương chỉnh hình và y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho hay để thực sự nâng cao chất lượng điều trị, xu hướng phẫu thuật ngoại khoa hiện nay đang hướng tới việc tối ưu hóa thời gian lưu viện. Việc bệnh nhân phải nằm viện quá lâu không chỉ gây ra tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo do môi trường đông đúc.

Đặc biệt, hiện nay việc áp dụng các đường mổ ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình giúp bệnh nhân không bị đau đớn nhiều, từ đó có thể xuất viện sớm và phục hồi chức năng tương đối tốt. Thực tế cho thấy, kết quả theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân và ứng dụng các vật liệu tái tạo mới đang mang lại hiệu quả tích cực trong điều trị thực tế.

Việc ứng dụng các vật liệu tái tạo mới trong điều trị cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Bác sỹ Đỗ Vũ Anh thăm khám cho người bệnh Hội chứng ống cổ bàn tay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Đỗ Vũ Anh cho hay, việc áp dụng công nghệ mới trong ngành y tế và trong lĩnh vực điều trị chấn thương chỉnh hình đang được áp dụng mạnh mẽ. Để hỗ trợ cho sự minh bạch và quá trình theo dõi hậu phẫu, các bác sỹ thường xuyên thực hiện việc quay video toàn bộ quá trình phẫu thuật nhằm ghi lại chi tiết các tổn thương và cách xử trí. Việc cung cấp video và phim chụp cho người bệnh giúp họ nắm rõ tình trạng của mình, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu chính xác cho các chẩn đoán hoặc điều trị về sau. Nếu không có những tài liệu này, các bác sỹ tuyến sau hoặc những chuyên gia khám lại sẽ rất khó khăn để đưa ra hướng điều trị chuẩn xác, chỉ có thể lật theo dấu vết với những thông tin từ bệnh nhân.

Bên cạnh đó, một vấn đề chuyên môn được bác sỹ đặc biệt lưu tâm là thực trạng sử dụng nhiều loại kháng sinh sau mổ, vốn gây tốn kém tiền bạc, làm người bệnh mệt mỏi và dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, kháng thuốc trầm trọng. Thay vì phụ thuộc vào kháng sinh, sự thành công của một ca mổ vô khuẩn cần dựa vào sự phối hợp của nhiều yếu tố. Cụ thể, các bác sỹ phải chú trọng tuyệt đối vào vệ sinh phòng mổ, sắp xếp quy trình thay băng chống nhiễm khuẩn và sử dụng các kỹ thuật ít xâm lấn nhất. Việc kiểm soát tất cả các yếu tố ở mức độ chấp nhận được sẽ mang lại hiệu quả phòng ngừa nhiễm trùng tốt hơn việc chỉ dùng kháng sinh mà bỏ qua các nguy cơ khác như thể trạng bệnh nhân kém hay đường mổ rộng gây tổn thương mô mềm. Nhiễm khuẩn sau mổ là rủi ro làm bác sỹ căng thẳng, stress và khiến sức khỏe người bệnh sụt giảm, do đó mọi yếu tố nguy cơ đều phải được hạn chế tối đa.

Những phương pháp hiện đại được áp dụng trong phẫu thuật và điều trị góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện và hiệu quả hơn theo Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Các bác sỹ thường xuyên thực hiện việc quay video toàn bộ quá trình phẫu thuật nhằm ghi lại chi tiết các tổn thương và cách xử trí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Đỗ Vũ Anh cũng nhấn mạnh, mỗi một người không phải là một cỗ máy và quá trình điều trị không thể chỉ dừng lại ở thao tác kỹ thuật mà còn phải đồng hành cùng những tâm tư, nguyện vọng của người bệnh hậu phẫu. Theo bác sỹ, việc bỏ qua những thắc mắc và nhu cầu tâm lý của người bệnh là một thiếu sót trong quá trình chăm sóc y tế.

Do vậy, một nền y tế chất lượng đòi hỏi sự dung hòa từ cả hai phía, phẫu thuật viên cần phân bổ công việc hợp lý, không chạy theo số lượng ca mổ mà bỏ quên việc thăm khám, hướng dẫn tập luyện và giải thích cặn kẽ cho người bệnh. Khi sự tương tác và nhận thức được nâng cao, tư duy khám chữa bệnh của cả người dân lẫn y bác sỹ đều sẽ chuyển biến tích cực./.

